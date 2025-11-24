Россияне тратят на видеоигры около 380 млрд в год

Россияне ежегодно тратят порядка 380 млрд руб. на видеоигры, такие данные привела генеральный директор Агентства креативных индустрий (АКИ) Гюльнара Агамова. По ее словам, гейминг перестал быть сугубо развлечением и превратился в платформу для обмена смыслами, историей и культурным содержанием.

На Москву приходится около 80% всех трат, а это порядка 320 млрд руб. Столичные игроки остаются наиболее активной и платежеспособной аудиторией рынка.

Генеральный директор Агентства креативных индустрий подчеркнула, что видеоигры уже выступают механизмом коммуникации: «Во многих странах, например в Индонезии, играют не чтобы покупать, а чтобы общаться, строить сообщество, передавать смысл». По ее словам, этот же тренд постепенно усиливается и в России.

Отдельно эксперты отмечают рост внутриигровых покупок. Средний чек в сегменте free-to-play увеличился до 1,3 тыс. руб., а вовлеченность геймеров продолжает расти: только в третьем квартале 2024 года российские игроки потратили более 50 млрд руб. на ПК-, мобильные и консольные проекты.

Набирающий обороты рынок становится все более интересен брендам: видеоигры начинают рассматриваться как канал для продвижения, интеграций и эмоциональных коммуникаций. Компаниям важно учитывать динамику гейминга при построении маркетинговых стратегий, особенно с учетом растущей конкуренции за внимание аудитории.

Ранее сообщалось, что в России появилось игровое издательство Zavod Games. Его запустили Василий Магурян, экс-руководитель My.Games и VK Play, вместе с основателем ITG и технопарка «ИТ парк рус» Дмитрием Гачко.