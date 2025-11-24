Microsoft назвала причину ошибок в меню «Пуск»

Microsoft официально признала критическую системную ошибку в Windows 11, которая нарушает основные функции операционной системы, проявляющиеся в функционировании основных системных компонентов: меню «Пуск», панели задач, Проводника и раздела настроек «Параметры».

© Ferra.ru

Компания опубликовала предупреждение в своём блоге техподдержки, в котором говорится о постоянных проблемах с Windows 11 и Office, о чём сообщает Neowin. По информации Microsoft, ошибка связана со сбоем в работе языка разметки интерфейса XAML — интерфейсного языка разметки для визуализации и описания графических пользовательских интерфейсов.

Microsoft подтверждает, что проблема сохраняется с июля 2025 года, после выпуска обновления KB5062553. Ошибка затрагивает Windows 11 версий 24H2 и 25H2, которые используют одну и ту же кодовую базу.

Компания пока не указала точные сроки выпуска исправления.