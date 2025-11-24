Классическая стратегия Command & Conquer: Red Alert 2 стала доступна в браузере

Легендарная стратегия Command & Conquer: Red Alert 2 теперь доступна прямо в браузере. Проект Chrono Divide позволяет запускать игру в Chrome, Edge и Safari, а также в мобильных браузерах. Firefox поддерживается, но разработчик предупреждает, что “производительность там может быть ниже”.

Chrono Divide предлагает кроссплатформенный мультиплеер на всех оригинальных картах, а также частичную поддержку модификаций. Пока что играть в одиночную кампанию можно лишь частично.

Чтобы начать игру, нужно импортировать оригинальные файлы игры, но сайт автоматически предоставляет ссылку на них через Internet Archive.