Team Group анонсировала внешний SSD с кнопкой мгновенного уничтожение данных

Team Group анонсировала выпуск T-CREATE EXPERT P35S Destroyed External SSD — внешнего SSD с функцией мгновенного уничтожения данных.

Устройство оснащено запатентованным двухступенчатым механизмом безопасности с кнопкой, визуальным красным индикатором и двойной амортизирующей конструкцией.

SSD предназначен для быстрого удаления конфиденциальной информации в экстренных ситуациях. Встроенная схема мгновенного уничтожения поддерживает два режима: «уничтожение данных» и «уничтожение чипа». Достаточно простого движения «нажать и сдвинуть», чтобы сделать данные полностью необратимыми.

Устройство весит всего 42 грамма и имеет компактную форму. Поддерживается интерфейс USB 3.2 Gen 2, а объём памяти доступен в вариантах 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.