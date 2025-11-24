Dell и HP отключили аппаратное декодирование H.265 на части ПК

Dell и HP начали выпускать некоторые модели ноутбуков и ПК без поддержки аппаратного декодирования видео в формате HEVC/H.265. В основном это касается бюджетных и офисных моделей.

Dell подтвердила, что стандартные и базовые модели, а также HP EliteBook и ProBook 600 Series G11, 400 Series G11 и 200 Series G9 поставляются с отключённым HEVC-декодером. Для его включения Dell советует использовать сторонние приложения.

Считается, что причина изменений — экономия на роялти. Производители устройств обязаны платить патентным пулом за поддержку HEVC: MPEG LA ($ 0,2 за устройство), HEVC Advance (до $ 1 за устройство), Velos Media ($ 1-$ 2 за устройство) и Via LA ($ 0,25 за устройство). Учитывая миллионы проданных ПК, отказ от аппаратного декодирования может экономить десятки миллионов долларов в год.

Аппаратное декодирование поддерживается практически всеми современными GPU, начиная с 2015—2017 годов. Если функция отключена на уровне драйвера, её можно включить достаточно легко, но при этом теряются настройки OEM. Если же декодирование отключено на уровне прошивки, вернуть его невозможно — можно использовать лишь более ресурсоёмкое программное декодирование.