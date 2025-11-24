Wildberries зарегистрировала новый товарный знак для выхода на рынок видеоигр

Издание «Ъ» сообщает, что Wildberries подала заявку на регистрацию торгового знака GG WB. Компания намерена разрабатывать программное обеспечение для видеоигр и выпускать под этим брендом портативные устройства и контроллеры.

© Ferra.ru

По информации пресс-службы Wildberries, регистрация марки проводится для маркетинговых целей, и конкретные планы её использования пока не определены.

Источник подтверждает, что Wildberries изучает возможности выхода на рынок видеоигр, однако пока не начала набор специалистов для нового направления. Компания расширяет своё присутствие на различных рынках, включая потенциальные проекты, такие как онлайн-кинотеатры, хотя эта услуга пока не запущена.