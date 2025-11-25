В чем разница между технологиями LED, QLED, OLED и Double led

На сегодняшний день на рынке мониторов и телевизоров предлагается множество самых разных технологий. Среди них - те, что встроены в дисплеи: QLED, Double LED, OLED, LED. Но чем они отличаются друг от друга и какую модель лучше покупать?

LED - наиболее распространённый тип ТВ-панелей. По сравнению с LCD-моделями у них улучшены яркость и контрастность.

QLED отличается великолепной цветопередачей, насыщенностью, яркостью. Также эти панели предлагают высокую детализацию картинки. С другой стороны, экраны чувствительны к изменениям температуры, а сама технология ещё новая, поэтому стоит дорого.

Double LED ставится преимущественно на модели премиум-класса. Обычно такая двойная подсветка используется вместе с HDR, что делает картинку реалистичнее. Ещё вы получаете глубокий чёрный цвет, идеальный баланс белого, чёткое воспроизведение мелких деталей в контрастных сценах.

OLED-экраны превосходно передают динамические сцены, имеют высокую скорость отклика, широкий угол обзора. Но также есть риск выгорания отдельных пикселей при длительном показе чего-то статичного.

Если вы любите высококачественное кино, то обратите внимание на модели с QLED или OLED. Если вы ищете более доступный вариант, то покупайте LED-монитор или телевизор.