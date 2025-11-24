В PS Store стартовала распродажа «Черная пятница» со скидками на игры и PS Plus

В PS Store стартовала большая распродажа Black Friday («Чёрная пятница»). Она продлится с сегодняшнего дня до 5 декабря.

© Чемпионат.com

Скидки распространяются не только на эксклюзивы минувших лет, но и на актуальные проекты 2025 года, такие как Silent Hill f, Dying Light: The Beast и Borderlands 4.

Самые интересные предложения:

Silent Hill f — 3359 рупий (около 3000 рублей);

Dying Light: The Beast — 3199 рупий (около 2 820 рублей);

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — 3359 рупий (около 3000 рублей);

Clair Obscur: Expedition 33 — 2399 рупий (около 2120 рублей);

Split Fiction — 3199 рупий (около 2820 рублей);

Borderlands 4 — 3999 рупий (около 3530 рублей);

Assassin's Creed Shadows — 3359 рупий (около 3000 рублей);

Death Stranding 2: On The Beach —3749 рупий (около 3300 рублей);

EA SPORTS FC 26 — 2499 рупий (около 2200 рублей).

Снижение цен также коснулось годовой подписки PS Plus. Версия Deluxe стоит 5091 рупий (примерно 4,4 тыс. рублей) и Extra — 5024 рупий (примерно4,3 тыс. рублей).