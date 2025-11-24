Nvidia выпустила обновление драйвера для Windows 11

Nvidia выпустила срочное обновление для драйвера дисплея GeForce 581.94 под Windows 11. Релиз призван решить проблемы с производительностью в играх, возникшие после установки накопительного обновления KB5066835.

Согласно данным с официального сайта поддержки Nvidia, проблема в основном затронула версии Windows 11 24H2 и 25H2, что привело к снижению частоты кадров в играх, хотя конкретные игры не названы.

Свежее исправление базируется на ранее выпущенном драйвере GeForce Game Ready 581.80 WHQL, опубликованном в начале ноября. Обновление представляет собой отдельный пакет для быстрого восстановления стабильной работы системы и является внеочередным.

В сообщении поддержи сказано, что драйвер GeForce с обновлённой версией 581.94 совместим как с Windows 10 x64, так и с Windows 11 x64.