Как правильно выбрать готовый ПК для игр?

Прожженные ПК-геймеры зачастую утверждают, что игровые компьютеры всегда нужно собирать собственными руками, но это не так — готовые сборки тоже более чем оправдывают себя. Надо лишь знать, на что обращать внимание при покупке, чтобы не попасться мошенникам и не переплатить зря. Портал howtogeek.com рассказал, как правильно выбрать готовый ПК.

© Unsplash

Размытые характеристики

Порой описания характеристик готовых ПК бывают раздражающе непонятными. А характеристики, на секунду, очень важны, вплоть до каждой мелочи — не только типы, но и точные модели, спецификации. Например, некоторые объявления указывают, что в комплекте идет блок питания, но не уточняют его бренд и рейтинг. Точно так же и с оперативной памятью: важен не только объем, но и прочая информация — производитель, скорость, тактовая частота. Надежный продавец всегда указывает характеристики полностью, до мельчайших деталей.

Недостаточно мощный блок питания

Частая ошибка тех, кто не разбирается в компьютерах. Человек покупает готовый ПК, а тот начинает вылетать под нагрузкой. Чаще всего, причина в неподходящем блоке питания: некоторые системы используют блоки от безымянных брендов, едва соответствующие потребностям ПК. Что-то подобное может подойти, если компьютер нужен только для легкого интернет-серфинга, но игры запросто могут обрушить стабильность системы. Чтобы потом не пришлось покупать новый блок питания на замену, сразу узнавайте его характеристики. В список проверенных брендов входят, например, Corsair, Seasonic, be quiet!, Thermaltake и Cooler Master.

Избегайте проприетарных запчастей

Некоторые бренды используют проприетарные компоненты в своих готовых компьютерах. Ничего плохого в них, на первый взгляд, нет, но в будущем можно столкнуться с проблемами, поскольку обновлять такие системные блоки може быть сложно. Например, проприетарные материнские платы или корпуса обычно не следуют типичным стандартам ATX или mATX, из-за чего внутрь могут не поместиться другие компоненты. А проприетарные кулеры для процессора порой не принимают стандартные крепления.

Не дайте «геймерскому» брендингу себя обмануть

Готовый ПК ни в коем случае не стоит судить по корпусу. Многие собранные системы пытаются привлечь внимание покупателей «геймерской» эстетикой — много подсветки, крикливые корпуса, логотипы популярных брендов. Но зачастую такой трюк просто маскирует низкокачественные комплектующие. Обращайте внимание на характеристики ПК, а не на его внешний вид.

Ищите сбалансированные сочетания компонентов

ПК хорош ровно настолько, насколько хорош самый слабый его компонент. К сожалению, некоторые продавцы отдают приоритет наиболее узнаваемым комплектующим, а про другие попросту забывают. Например, у ПК с современной видеокартой может быть древний процессор, или наоборот. Обращайте на это внимание: все компоненты должны быть достаточно современными. Если вы не хотите тратить время на поиск информации, то просто покупайте готовые ПК у надежного, проверенного продавца.

Не покупайте сборки с подержанными комплектующими

Иногда встречаются системы, которые комбинируют новые комплектующие с подержанными, чтобы срезать цену. От таких предложений лучше держаться подальше. Покупка компонентов на вторичном рынке действительно позволяет сэкономить деньги, но если покупать их поштучно, то избежать обмана легче. А при покупке сборки с подержанными комплектующими покупатель может даже не знать, что железо уже было использовано.

Найдите ПК с хорошим охлаждением

Даже мощнейший ПК ничего не стоит, если он не стабилен. Иногда сборщики ставят на мощные процессоры не очень надежные кулеры, и результаты зачастую катастрофичны. Дешевые системы вообще могут продаваться со стоковыми кулерами, тогда как любому мощному процессору нужен солидный вентилятор, или даже ЖКО. Помимо этого, обращайте внимание на обдув: количество вентиляторов не означает, что воздух и впрямь будет эффективно циркулировать внутри корпуса.