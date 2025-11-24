EA проведет киберспортивные матчи по Battlefield REDSEC

Electronic Arts анонсировала лигу по Battlefield 6 — REDSEC Esports Elite Series. Турнирная структура включает два уровня: Elite Series и Open Series, а общий призовой фонд превышает $ 1 млн.

Соревнования будут проходить в трёх регионах — Америке, EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) и APAC. В Америке на матч-днях разыгрывается по $ 50 тыс. на каждом из трёх стартовых дней, а финальный этап приносит дополнительно $ 500 тыс. В регионах EMEA и APAC стартовый пул составляет $ 20 тыс. на день, а финал региона — $ 285 тыс.

Формат Elite Series предусматривает, что капитаны из каждого региона (50 человек) формируют свои команды из четырёх игроков. Каждую неделю коллективы участвуют в шести матчах Battle Royale, после чего топ-8 переходят в этап Gauntlet. По итогам трёх игровых дней набранные очки определяют 25 участников финального регионального раунда. При этом режим Gauntlet получит изменения: фиксированное сочетание карт и увеличенное время раунда.

Open Series доступна для всех — команды регистрируются через специальную платформу. Здесь учитывается результат лучших матчей в «королевской битве» и в Gauntlet за три игровых дня. Победители региональных финалов (топ-250 команд) в январе 2026 года получат возможность выступить в следующем сезоне Elite Series.

Elite Series стартует 10 декабря 2025 года, Open Series — 12 декабря 2025 года. Все этапы пройдут в онлайн-формате.