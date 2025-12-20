Что нужно знать перед покупкой игровых наушников?

Покупка новых игровых наушников — ответственное мероприятие, к которому желательно подходить с умом. Портал PC Gamer рассказал, о каких вещах нужно помнить, прежде чем покупать наушники для игр.

© Unsplash

У проводных наушников звук лучше, но беспроводные тоже хороши

Прежде всего, стоит решить основной вопрос: новенькие наушники будут проводными или беспроводными? Оба варианта можно поддержать солидными аргументами.

Любители проводных наушников могут сказать, что это лучший способ гарантировать отличное качество звука, не беспокоясь о проблемах с подключением и задержках. Абсолютная правда. Но в то же время нельзя не упомянуть, что беспроводные технологии сделали большой шаг вперед за последние годы. Наушники, подключающиеся через 2,4 ГГц донгл будут звучать превосходно — обычный пользователь не заметит ни малейшей задержки в большинстве случаев.

Однако то же самое тяжело сказать о Bluetooth-наушниках — их для игр лучше все-таки не покупать. Bluetooth полезен, если вы хотите носить свои игровые наушники на улице, чтобы слушать музыку, но в играх они создают ощутимую задержку. Вероятно, вы даже заметите, что звук немного отстает от происходящего на экране. Но если наушники поддерживают и 2,4 ГГц, и Bluetooth — ничего страшного. Первый можно использовать для ПК и консолей, а второй — для музыки на ходу.

Хорошие драйверы справятся и с музыкой, и с играми

Внутри чаш наушников расположен комплект драйверов — компонентов, которые и передают звук на уши. По сути, они представляют собой маленькие динамики, поэтому их качество определяет качество звука.

Размер, до определенной степени, важен. 40-миллиметровые драйверы придадут звуку достаточную глубину и мощь, хотя есть и модели поменьше, которые ничем им не уступают. А у наушников-капелек драйверы совсем крошечные, но они размещаются глубоко в слуховом канале, что позволяет им достигать нужного эффекта.

Здесь стоит решить, какие наушники вы хотите купить: игровые или универсальные. Последний вариант рекомендуется больше, потому что наушники, которые хорошо проигрывают музыку, отлично подойдут и для игр. Конечно, иногда сложно совладать с балансом потратить много денег на специализированную игровую гарнитуру, которая делает акцент на позиционное аудио… Но если вы не профессиональный киберспортсмен, то они вряд ли сильно поменяют ощущения от игр.

Хорошие драйверы от проверенных брендов, вроде Razer, HyperX, Beyerdynamic, Corsair и других, отлично покажут себя не только в играх, но и в фильмах, музыке и прочих задачах. Покупайте периферию от известных брендов, проверяйте отзывы других покупателей и рецензии специалистов. Так вы точно не ошибетесь.

Если наушники выглядит неудобными, то, скорее всего, так и есть

Комфорт — одна из самых субъективных категорий, которая зависит от множества переменных; иногда этот параметр сложно как следует передать в обзоре. Но, как правило, первое впечатление здесь редко обманывает — неудобные наушники можно отличить от удобных даже внешне. Не важно, какая у вас форма головы и прическа, у комфортных наушников должна быть надежная обивка ободка.

Амбушюры, или подушки на чашах, тоже важны. Многие производители используют синтетические заменители кожи, и некоторые действительно ощущаются комфортно. Другие же приводят к тому, что уши начинают сильно потеть в долгих игровых сессиях, и любой обзорщик обязательно это отметит.

Опять же, здесь сложно дать какой-то универсальный совет, поэтому просто обращайте внимание на любые упоминания комфорта или дискомфорта в отзывах и железных обзорах. Помимо этого, учитывайте, что все наушники по-разному сдавливают голову: некоторые отлично сидят первые пару дней, но потом начинают сползать при любом повороте головы.

Микрофон — это хорошо, но не обязательно

У любой хорошей игровой гарнитуры должен быть микрофон с определенной глубиной и насыщенностью звука, причем звучание должно быть достаточно чистым, чтобы пробиваться через аудиоландшафт мультиплеерных игр. Но, на самом деле, это не так важно, как может показаться. Если вы почти не пользуетесь голосовым чатом и не собираетесь использовать гарнитуру для удаленных совещаний по работе, то качество микрофона — низкий приоритет.

Тем не менее, микрофон никогда не будет лишним, поэтому обращайте внимание на гарнитуры, которые имеют встроенные кардиоиды. Другая опция — наушники с убираемыми микрофонами, которые можно отсоединить, если вы собираетесь путешествовать, или просто убрать для удобства.

Наконец, помните — если вам нравятся наушники, но у них не очень хороший микрофон, то никто не мешает вам позже купить отдельный. И он почти гарантированно будет лучше.

Чем объемнее батарея, тем лучше

Данный пункт актуален для беспроводных наушников. Чем дольше время их работы без подзарядки — тем лучше. Большинство неплохих моделей в среднем предлагают 25-50 часов работы, и это вполне солидная цифра. Подключение по 2,4 ГГц активнее расходует батарею, чем Bluetooth, и RGB-подсветка тоже может повлиять на автономность наушников.