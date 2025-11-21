Sony обновила PS5, добавив анимированный сезонный фон и виджет

Sony выпустила обновление для приложения Welcome Hub на PS5, добавив два заметных нововведения.

Во-первых, в интерфейсе появился виджет Recently Played, который показывает ваш последний запущенный тайтл, общее время в игре, количество игровых сессий и текущий прогресс. Виджет можно разместить прямо на главном экране Welcome Hub — он включается автоматически после установки апдейта.

Во-вторых, консоль получила анимированный сезонный фон. Он меняется в зависимости от времени года: сейчас PS5 отображает осенний пейзаж с падающими листьями, позже фон плавно перейдет в зимний, затем весенний и летний. Анимация обновляется автоматически, без участия пользователя.

Обновление уже распространяется и доступно на европейских аккаунтах PSN.