Clair Obscur стала главным триумфатором церемонии Golden Joystick Awards 2025

Организаторы премии Golden Joystick Awards подвели итоги 2025 года. Главным победителем церемонии стала RPG Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive, которая получила семь наград, включая ключевую — «Ультимативная игра года», сообщает DTF.

© Газета.Ru

Студия Sandfall Interactive была признана студией года, а актерские награды достались Дженнифер Инглиш и Бену Старру за роли Маэль и Версо соответственно.

Hollow Knight: Silksong одержала победу в категориях «Лучшая игра года на ПК» и «Лучшая инди-игра, изданная самолично».

Лучшим консольным релизом года стала Ghost of Yotei от Sucker Punch, которая также получила награду за лучший аудиодизайн.

В категории ремейков и ремастеров победила обновлённая версия The Elder Scrolls IV: Oblivion.

В рамках премии также были отмечены следующие проекты: Peak («Лучшая многопользовательская игра»), R.E.P.O. («Лучшая игра в раннем доступе»), «Лучшая инди-игра» — Blue Prince, «Игра, в которую продолжают играть» (ПК и консоли) — Minecraft, «Выбор критиков» — Donkey Kong Bananza.

Предстоящая Grand Theft Auto VI была признана самой ожидаемой игрой.

