Новенькие AMD Ryzen AI 9 465 и AI 7 450 засветились в тестах

В базе бенчмарка BAPCo обнаружены первые результаты ещё не представленных процессоров AMD Ryzen AI 9 465 и Ryzen AI 7 450.

© Ferra.ru

Ryzen AI 9 465 получил 10 ядер и 20 потоков, а также встроенную графику Radeon 880M. Младшая модель Ryzen AI 7 450 оснащена 8 ядрами и 16 потоками с графикой Radeon 860M.

По ключевым параметрам оба чипа соответствуют моделям серии Ryzen AI 300, что указывает на их эволюционный характер.

© ITHome

© ITHome

Ранее сообщалось о флагмане линейки — Ryzen AI HX 470 с 12 ядрами, 24 потоками и новой графикой Radeon 890M. Таким образом, будущая серия Ryzen AI 400 «Gorgon Point», релиз которой ожидается на CES 2026, постепенно полностью раскрывается.

AMD, судя по утечкам, готовит обновление всей линейки мобильных ИИ-процессоров.