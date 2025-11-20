Как найти дневники Селесты в Arc Raiders: гайд

Поиск дневников Селесты — один из поздних квестов в Arc Raiders, выдаваемых лидером Сперанцы. Портал PC Gamer рассказал, как найти потерянные дневники и выполнить задание.

© Steam

Дневники Селесты можно найти только на карте Dam Battlegrounds, причем для выполнения квеста игроку нужно найти оба в течение одного раунда, и эвакуироваться с ними. Поэтому на задание лучше идти с бесплатной разгрузкой: защищенный карман не поможет, потому что в него не поместятся два дневника.

Первый журнал спрятан на южном посту в болоте, и его достаточно просто найти. Пост находится к юго-западу от гидропонного комплекса на севере от водонапорных башен. Дойдите до большого цилиндрического здания и пройдите в маленькую прихожую — там стоит кровать, отмеченная желтым. Активируйте ее, чтобы забрать первый журнал.

Второй журнал ждет на восточном посту рейдеров. Он расположен на север-востоке карты, недалеко от генераторной. Пост совсем крошечный, но, по сути, здание точно такое же, как на болотах, и дневник спрятан примерно там же.

После этого, получив оба дневника, останется лишь эвакуироваться. Выход рядом с генераторной, скорее всего, будет оптимальным вариантом, но эта локация всегда «горяча» из-за других рейдеров и патрулирующего ракетчика. Не торопитесь, чтобы не пришлось выполнять задание заново.