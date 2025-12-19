Цена Steam Machine: сколько будет стоить новинка Valve

Valve анонсировала линейку новых устройств, но совершенно ничего не сказала об их цене — и Интернет горит от споров, обсуждений и попыток анализа. Особенно по поводу Steam Machine, которая рискует сломать статус-кво на рынке игровых консолей: по мнению некоторых экспертов, она может стоит вплоть до $1 000. Портал ArsTechnica рассказал, какие цены предсказывают финансовые аналитики.

© Steam

Есть как и пессимистичные, так и достаточно консервативные прогнозы. Так, основатель Superdata Research Йост ван Дрюнен предсказывает, что самая бюджетная модель Steam Machine может получить сравнительно низкий ценник — $549. А модель с 2 ТБ памяти может стоит $749, плюс дополнительные $50 за комплекты, куда входит Steam Controller.

По мнению ван Дрюнена, положение Valve на рынке уникально. Будучи частной компанией с верной базой фанатов, она может позволить себе ставить цены, отталкиваясь от собственной финансовой стратегии — без оглядки на конкурентов. В данном случае Valve вполне может согласиться на небольшую потерю прибыли ради того, чтобы приобщить больше пользователей к SteamOS. Ведь реальные деньги — не в самом устройстве, а в экосистеме, к которой геймер подключается после покупки.

Эрик Белломо из аналитического агентства Pitchbook согласен, что Valve может использовать устройство как убыточный товар для расширения экосистемы Steam. Но в то же время он отметил, что премиальные цены на товары Sony подчеркивают необходимость поддержания коэффициента прибыльности и контроля над инфляцией цепочек снабжения. Хотя у Valve в этом плане больше пространства для маневра, потому что она — частная компания. Белломо ожидает, что «скромное железо» Steam Machine приведет платформу к средневысокому ценовому сегменту: дороже $400-600, которые Microsoft просит за Xbox Series, но дешевле, чем $750 за PS5 Pro.

Старший аналитик TechInsights Джеймс Сандерс, с другой стороны, полагает, что Valve может быть не так выгодно субсидировать продажи устройство. Отчасти из-за того, что сильно субсидированная Steam Machine может отбить у сборщиков систем желание использовать SteamOS для продажи собственных моделей — а Valve уже намекнула, что открыта к таким предложениям. Дополнительные прибыли от продажи софта новым владельцам Steam Machine также могут пострадать, если пользователи просто будут наверстывать свои бэклоги в Steam.

Помимо этого, прогнозы по поводу высокой цены Steam Machine могут поменяться, если Valve решит прибегнуть к агрессивной ценовой политике и бросить прямой вызов производителям консолей. Если компания намерена выйти на новый рынок, то цены должны быть ниже, чем у PS5 Pro или Xbox Ally X. Но если Valve решит потакать своей верной аудитории, то, вероятно, ей не потребует слишком занижать ценник.

Отчасти даже опытным аналитикам тяжело наверняка предсказать ценовой диапазон Steam Machine из-за волатильности и непредсказуемости рынка комплектующих, вроде оперативной памяти или высокоскоростных накопителей. Есть вероятность, что и сама Valve пока не разглашает цену по той же причине. Если цены на накопители скакнут перед релизом, то компании придется увеличить цену новинки.

Размер этого потенциального повышения цен также может частично зависеть от того, как долго Valve на самом деле готовилась к запуску Steam Machine. Цены на RAM и SSD — самая большая проблема в краткосрочной перспективе. Если производство Steam Machine начало разгоняться в третьем квартале 2025-го, то позиция компании будет получше; если оно набрало обороты в четвертом, то цена компонентов, скорее всего, была значительно выше.

Может получиться так, что расценки на твердотельные накопители создадут определенный порог цены на Steam Machine, и она в любом случае неприятно удивит часть покупателей. Но часть этого негативного эффекта можно нивелировать, если Valve и другие представители технологической индустрии выдохнут на фоне послабления торговых пошлин Дональда Трампа.

Есть большая вероятность, что Valve работает с производителем, чьи фабрики расположены за пределами Китая — это автоматически снижает эффект пошлин, но не убирает его полностью. Итого пошлины США могут привести к расхождению цен в районе $50-100, если Valve не поглотит цену в форме повышенных убытков.

Так или иначе, ценник Steam Machine во многом зависит от лояльности фанатов к бренду Valve, привлекательности экосистемы и способности контролировать форс-мажоры в цепях снабжения. Недостаток информации о цене может раздражать игроков, но с корпоративной точки зрения Valve приняла правильное решение, не поторопившись с анонсами.