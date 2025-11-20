Эксперты назвали лучшие процессоры 2025 года

Издание PC Gamer опубликовало большой материал, посвящённый современным процессорам. Эксперты выбрали лучшие чипы для современных ПК в различных категориях, где весь топ заняли модели от компании AMD.

Лучшим процессором в целом стал AMD Ryzen 7 9800X3D — прошлогодняя модель от AMD продолжает оставаться самым сбалансированным вариантом для мощных игр и работы в графических программах. Лучшим бюджетным чипом стал AMD Ryzen 5 7600X, а лучшим процессором для апгрейда выбрали AMD Ryzen 7 5700X3D.

Лучшие процессоры 2025 года по версии PC Gamer