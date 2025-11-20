AMD анонсировала новые игровые технологии

Генеральный директор и старший вице-президент AMD Джек Хьюн опубликовал видео, которое намекает на скорый дебют новейшей передовой графической технологии компании под названием «Redstone». Согласно последнему тизеру, более подробная информация будет раскрыта 10 декабря.

Новая платформа AMD FSR под названием «Redstone» опирается на технологию масштабирования с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения, впервые представленную в FSR 4, и включает в себя три основных улучшения: Neural Radiance Caching, регенерацию лучей на основе ИИ и машинного обучения (AI and ML-based Ray Regeneration), а также генерацию кадров с помощью ИИ и машинного обучения (AI and ML-based Frame Generation).

Технология Neural Radiance Caching применяет модель машинного обучения, которая постоянно анализирует поведение света в игровом окружении, чтобы предсказывать и запоминать непрямое освещение, тем самым уменьшая нагрузку на систему при использовании трассировки лучей.

Регенерация лучей на основе машинного обучения функционирует схожим образом с технологией NVIDIA DLSS 3.5, используя нейронные сети для восстановления пикселей, которые не были корректно обработаны, значительно повышая качество отображения отражений при масштабировании изображения. Функция генерации кадров на основе ИИ и машинного обучения является существенным прогрессом по сравнению с методом интерполяции, реализованным в линейке AMD FSR. Эта новая технология использует возможности машинного обучения с комплексным анализом времени и пространства для создания промежуточных кадров с повышенной точностью и улучшенным визуальным качеством.

Кроме того, компания анонсировала онлайн-платформу AMDGaming.com, ориентированную на геймеров, использующих компьютеры, ноутбуки, игровые приставки и портативные устройства от AMD. Команда проекта планирует часто проводить конкурсы и создавать разнообразные активности для сообщества игроков.