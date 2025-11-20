Qualcomm назначила дату презентации Snapdragon 8 Gen 5

Qualcomm официально объявила, что представит новый процессор Snapdragon 8 Gen 5 уже 26 ноября. Новый чип займет место сразу за флагманским Snapdragon 8 Elite Gen 5.

© Ferra.ru

Snapdragon 8 Gen 5 создан по 3-нанометровому техпроцессу и оснащён фирменными ядрами Oryon. Главное ядро работает на частоте 3,8 ГГц, а производительные — до 3,32 ГГц.

По утечкам известно и о графике: в чипе используется Adreno 840. Она основана на тех же технологиях, что и графика в версии Elite, но немного слабее и работает на частоте 1,2 ГГц.

Судя по ранним тестам, процессор набирает более 3,3 миллиона баллов в AnTuTu, около 3 000 баллов в одноядерном и 10 000 — в многоядерном тестах Geekbench 6. В графическом тесте Aztec 1440p чип показывает примерно 100 кадров в секунду. По мощности CPU он близок к прошлогоднему флагману Snapdragon 8 Elite.

Первые смартфоны на Snapdragon 8 Gen 5 появятся уже в этом году.