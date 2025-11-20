В России и СНГ вышла русскоязычная версия игры Blade & Soul Neo

19 ноября на платформе "Фогейм" вышла игра Blade & Soul Neo - ремастер MMORPG 2012 года.

В новой версии от южнокорейского разработчика NCSOFT заявлены крупные нововведения - от переработанных систем ведения боя и прокачки до улучшенной графики и снятия ограничений на важные механики.

Проект получил текстовую русскую локализацию и техническую поддержку для аудитории России и стран СНГ.

В беседе с "РГ" представители компании "Фогейм" рассказали, что в мире игры переплетаются восточные боевые искусства и мистические силы, разворачивается драматичная история о предательстве, мести и поиске справедливости: "Срединный мир встречает путников величественными горными хребтами, таинственными лесами и древними храмами, вдохновленными восточной культурой и мифологией".

Среди изменений нового издания перечислены следующие аспекты:

В ремастере "Поступь ветра" (механика ускоренного передвижения) больше не имеет ограничений по времени. В оригинальной версии на нее расходуется энергия. В NEO покорять водную гладь, небесные просторы и горные вершины можно бесконечно.

Разработчики сняли уровневые рамки для ношения экипировки и исследования локаций, а также добавили функцию быстрого перемещения к сюжетным точкам.

Графика Blade & Soul Neo на основе движка Unreal Engine 4 стала более детализированной: оружие оставляет реалистичные блики, костюмы отличаются улучшенной фактурой, а движения персонажей выглядят более естественно.

Обновленный интерфейс помогает новичкам быстрее освоиться в игре.

Платформа "Фогейм" известна популярными онлайн-играми, такими как Lineage 2, Aion, Ragnarök Online, Black Desert и Point Blank.