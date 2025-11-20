Геймеров призвали поторопиться с покупкой видеокарты из-за роста цен

Из-за подорожания видеопамяти производители готовятся к росту цен видеокарт. Об этом сообщает Videocardz со ссылкой на PowerColor, партнера AMD.

Представитель бренда PowerColor заявил на форуме Reddit, что оптимальное время для покупки видеокарты — до последней недели текущего года. По его словам, уже в ближайшее воскресенье начнутся краткосрочные скидки, но после их завершения цены на графические ускорители могут увеличиться до 30%.

В компании пояснили, что рост стоимости связан с подорожанием GDDR-памяти. NVIDIA и AMD поставляют партнерам не только GPU, но и комплектующие, включая GDDR-модули, стоимость которых выросла следом за удорожанием DDR5. В результате AIB-производители не могут закупать память по более низким ценам у сторонних поставщиков и вынуждены учитывать новые ценовые условия.

PowerColor крайне редко делает подобные публичные заявления, что, по мнению аналитиков, подчеркивает серьезность ситуации. Эксперты предполагают, что подорожание коснется большинства актуальных моделей Radeon и GeForce, хотя часть дополнительной стоимости розничные сети могут временно компенсировать собственными акциями.

