Epic разрешит запускать игры на Unity прямо внутри Fortnite

Epic Games и Unity объявили о масштабном партнёрстве. Оно позволит запускать контент, созданный на Unity, прямо в Fortnite. Об этом сообщает Business Wire.

Согласно заявлению компаний, Fortnite будет постепенно превращаться в открытую платформу-метавселенную, где игроки смогут переходить к разным интерактивным проектам так же легко, как переключаться между видео на YouTube.

Пользователи смогут просматривать контент, открывать веб-страницы и даже покупать внутриигровые предметы, не выходя из Fortnite.

Сейчас экосистема игры закрыта: создатели используют лишь инструменты Epic, а перенос проектов между движками невозможен.

Но Fortnite уже движется к формату Roblox-подобной платформы — в экосистему вовлечено около 70 000 создателей и выпущено более 200 000 игровых проектов.

Unity вступает в проект благодаря своей широкой аудитории. На данный момент она составляет около 1,2 млн активных пользователей редактора в месяц.