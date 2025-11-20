Asus ROG Matrix RTX 5090 весом 3,2 кг и ценой $4000 попала первым владельцам

Внезапно, часть пользователей уже получили на руки видеокарты Asus ROG Matrix Platinum RTX 5090. И это несмотря на то, что сама компания ещё не провела полноценный запуск.

© Ferra.ru

Указанная дата выхода — конец ноября. Но первые партии уже начали прибывать к владельцам, что заметно по фотографиям распаковки:

Новинка — лимитированная серия из 1000 экземпляров стоимостью $3999. Это флагманская версия RTX 5090 с 32 ГБ GDDR7, 512-битной шиной и фабричным разгоном до 2760 МГц.

Плата поддерживает как обычный 12V-2×6, так и фирменный Asus BTF GC-HPWR, способный выдавать до 800 Вт совместно.

© VideoCardz.com

Главная особенность модели — массивная система охлаждения: четыре вентилятора, медная паровая камера, гибридные медно-алюминиевые радиаторы и жидкий металл на кристалле. Вес карты — 3,2 кг, поэтому Asus добавила датчик наклона.

Из-за отсутствия материнских плат Asus с разъёмом BTF, часть возможностей пока недоступна.