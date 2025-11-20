В Fortnite пройдёт кроссовер с «Убить Билла»

Epic Games затизерила грядущий кроссовер франшизы «Убить Билла» и Fortnite, в рамках которого в королевской битве появится сюжетная арка, основанная на вырезанной истории из первой части.

Коллаборация пройдёт под названием «Месть Юки» и расскажет, как Юки, сестра Юбари, летит в Соединённые Штаты, чтобы убить Беатрикс Киддо. Судя по арту, в игре появится как героиня Умы Турман, так и сама Юки.

Обновление с «Убить Билла» выйдет 30 ноября, приблизительно в день старта седьмой главы.