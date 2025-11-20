Энтузиаст создал ретро-ноутбук в стиле 80-х

Инженер Джефф Меррик создал уникальный ретро-ноутбук Typeframe PX-88 — современное устройство в стиле портативных компьютеров 80-х, вдохновлённое Epson PX-4 (1985).

Хотя купить его нельзя, проект полностью открыт: на сайте Typeframe и GitHub доступны список комплектующих, инструкции и программное обеспечение, так что собрать ноутбук можно самостоятельно.

В основе устройства — Raspberry Pi 4 Model B. Он оснащён 7,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280 × 400 пикселей, аккумулятором на 37 Вт·ч и USB-C.

Особое внимание создатель уделил клавиатуре: это кастомная 65%-механика на PCB MK Point65 с переключателями Cherry MX.

Главная «фишка» PX-88 — корпус, напечатанный на 3D-принтере, полностью стилизованный под компьютер середины 80-х. Почти все компоненты собираются без пайки, за исключением кнопки питания и индикатора.