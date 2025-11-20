PC Gamer назвал лучшие комплектующие для игрового ПК

PC Gamer составил список самых удачных комплектующих и гаджетов для геймеров.

Главной видеокартой года по соотношению цены и производительности стала Radeon RX 9070. Также рекомендованы Radeon RX 9060 XT и Intel ARC B570, а для тех, кто хочет максимум — RTX 5090.

Лучшим игровым процессором признан Ryzen 7 9800X3D, а оптимальной материнской платой — MSI MAG X870 Tomahawk WiFi. В роли SSD года выступает WD_Black SN7100, а среди систем охлаждения выделены Noctua NF-A12x25 G2 и Arctic Liquid Freezer III A-RGB.

Из-за скачка цен на память особо ценится G.Skill Trident Z5 DDR5-7200. Лучшим монитором для игр названа MSI MPG 321URX, а лучшим ультрашироким — ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM.

Среди ноутбуков лидирует Razer Blade 16, в бюджетном сегменте — Lenovo LOQ 15 Gen 10. Лучший готовый ПК — HP Omen 35L, мини-ПК года — MINISFORUM AtomMan G7 PT.