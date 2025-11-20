Игровой компьютер Alienware Area-51 оценили в 350 тысяч рублей

Компания Alienware представила настольный компьютер Area-51 на базе процессоров AMD Ryzen серии 9000X3D. Об этом сообщает портал GizmoChina.

© Газета.Ru

Новинка оснащается процессорами AMD Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 9 9950X3D с фирменной технологией AMD 3D V-Cache, которая ускоряет доступ к игровым данным и обеспечивает прирост производительности в проектах, чувствительных к объему кеш-памяти. Новые чипы устанавливаются на материнскую плату X870E.

В Area-51 используется система избыточного давления с множеством вентиляторов: двумя 140-мм, двумя 180-мм и до трех 120-мм вентиляторов на впуске. Воздушные потоки организованы таким образом, чтобы холодный воздух направлялся на центральный и графический процессоры, а горячий отводился через задний пассивный канал.

В старшей конфигурации с Ryzen 9 9950X3D система обеспечивает до 200 Вт мощности для процессора и более 600 Вт — для графического ускорителя, включая модели вплоть до NVIDIA GeForce RTX 5090. Подсистема хранения поддерживает до 12 ТБ за счет трех NVMe-накопителей PCIe Gen4 по 4 ТБ каждый.

Alienware Area-51 с новыми процессорами AMD уже доступны для заказа на сайте компании. Базовая конфигурация с Ryzen 7 9800X3D и видеокартой GeForce RTX 5080 оценивается в $4349,99 (около 352 тыс. руб.).

Ранее российских геймеров предупредили о рисках игры в S.T.A.L.K.E.R.