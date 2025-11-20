Dreamlore сообщила дату премьеры Space is Red («Space is Red: Красный космос 1») — 28 ноября. 2D-адвенчура будет доступна на Windows, Linux и Mac.

© кадр из игры

Space is Red — полное визуальное переосмысление «Красного космоса» родом из 2007 года. Теперь игра похожа на черно-белый комикс — или, как уточняет издатель, на старомодную хоррор-мангу.

Напомним, что действие Space is Red происходит в альтернативном будущем, где Союз не распался. Советский космический корабль оказывается рядом с таинственной планетой в малоизученном секторе галактики.