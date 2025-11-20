Minisforum показала недорогой мини-ПК с поддержкой четырех 4K-мониторов

Minisforum выпустила новый мини-ПК NAB3R. Это небольшой компьютер поддерживает подключение сразу четырёх внешних мониторов (ещё и 4К-разрешения). Стоимость устройства — 74 300 иен (примерно 480 долларов).

Основа — процессор Intel Core i3−1220P двенадцатого поколения. Он имеет десять ядер и может разгоняться до 4,4 ГГц. В комплекте идёт 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Пользователь может увеличить объём памяти до 64 ГБ, SSD тоже меняется просто.

Одно из главных преимуществ NAB3R — поддержка четырёх экранов с разрешением 4K и частотой 60 Гц. Для этого используются два порта HDMI и два USB-C. Один из USB-C передаёт только изображение, другой можно использовать ещё и для питания устройства.

По части подключений мини-ПК предлагает также два сетевых порта 2.5G, четыре USB-A, аудиоразъём 3,5 мм, а также беспроводные модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Система охлаждения включает две тепловые трубки, два воздушных выхода и отдельный радиатор для SSD.

NAB3R работает под управлением Windows 11. Подключить внешнюю видеокарту нельзя.