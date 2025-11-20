Продажи OLED-мониторов выросли на 65%

По данным аналитической компании TrendForce, объемы глобальных поставок OLED-мониторов в третьем квартале 2025 года составили 644 000 единиц, продемонстрировав значительный прирост – на 12% больше, чем в предыдущем квартале, и на 65% больше, чем в предыдущем году.

Благодаря превосходному качеству картинки, широкой палитре цветов, высокой контрастности и быстрому времени отклика, причём многие устройства обладают частотой обновления экрана 240 Гц и выше, OLED-мониторы уверенно заняли позицию лидирующего выбора среди поклонников премиального гейминга. Ожидается, что совокупное количество отгрузок за весь 2025 год превысит 2,62 миллиона единиц, демонстрируя рост на 84%, благодаря слаженной работе производителей дисплеев и компаний-производителей готовой продукции.

В рейтинге ключевых игроков на рынке OLED-мониторов произошла смена лидерства: ASUS обогнал Samsung и занял первую строчку с долей рынка в 21,9%. Успехи ASUS связаны с разнообразным портфелем продуктов: помимо востребованных игровых моделей линейки ROG, компания расширила предложение моделями ProArt OLED, ориентированными на профессионалов в области создания контента, а также представила компактные и трансформируемые мониторы с двойным экраном.

На втором месте расположилась Samsung с показателем доли рынка в 18%. Объемы поставок OLED-мониторов южнокорейского гиганта демонстрировали устойчивость на протяжении первых трех кварталов 2025 года, причем в первой половине этого периода приоритет отдавался премиальным устройствам. MSI, которая в 2024 году располагалась лишь на пятой строчке, смогла продвинуться на одну ступень вверх и закрепить за собой третье место в 2025 году, подтвердив эффективность выбранной стратегии развития. Сейчас производитель предлагает свыше двадцати моделей мониторов среднего и высшего классов, охватывающих широкий диапазон цен, особое внимание уделяя дисплеям с ультравысоким разрешением UHD.

Компания LG расположилась на четвёртом месте с долей рынка 12,9% в течение третьего квартала 2025 года. После падения на пятое место во втором квартале из-за переноса производственной площадки корейский производитель восстановился благодаря успешному завершению переноса завода и запуску новых моделей.