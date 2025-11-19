Как найти и уничтожить Матриарха в Arc Raiders: гайд

Для тех, кому Королева показалась недостаточно опасной, в Arc Raiders добавили Матриарха — она появилась в игре с обновлением Stella Montis. Портал PC Gamer рассказал, как одолеть гигантского робота и получить уникальный реактор.

Как и в случае с Королевой, Матриарха можно найти лишь при активном событии на карте. Понять, что оно активно, легко — в меню выбора карты об этом предупреждает уведомление. Но стоит пояснить, что события появляются в нормальных узлах карт, не там же, где «Ночные рейды» и «Электромагнитные бури».

Попав в матч с активным событием, отправляйтесь искать Матриарха в одной из локаций ниже в зависимости от карты.

Dam Battlegrounds : область прорванной дамбы к востоку от озер

: область прорванной дамбы к востоку от озер Spaceport: рядом с пусковыми башнями в центре карты

Матриарх также может появиться на карте Blue Gate, хотя это событие не активировалось на данной карте после забагованного дебюта. Учитывая размер босса, она не может появиться на маленьких картах, вроде Buried City и Stella Montis.

Матриарх по поведению и способностям похожа на Королеву, поэтому для охоты на босса потребуется целый отряд игроков. Ниже — подсказки и нюансы, которые стоит учитывать.

Матриарх может постоянно спавнить миньонов, включая ракетчиков, бомбардиров, прыгунов и шершней.

Оружие с высоким пробитием будет наиболее эффективным, но возьмите с собой побольше патронов.

Цельтесь в коленные суставы для дополнительного урона.

Займите позицию повыше над землей или рядом с укрытиями, чтобы избежать пушек Матриарха. Наборы для строительства баррикад тоже пригодятся.

Избегайте газовых мортир, пока дым не развеется. Ядовитый газ фактически блокирует целые области, поэтому убедитесь, что вам хватает пространства для маневра.

Матриарх может создать энергетический щит, который блокирует снаряды.

В качестве награды за победу над Матриархом можно получить уникальный реактор — ингредиент для создания нового оружия. Реактор стоит 13 000 кредитов и его можно разобрать на составные предметы. Помимо этого, вы получите магнитный ускоритель и стандартные материалы ARC, вроде сплавов, микросхем и батарей.