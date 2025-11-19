Блогер выпустит огромную книгу про вселенную Elden Ring

Известный блогер VaatiVidya выпустит книгу с разбором лора популярной игры Elden Ring. Произведение под названием Lore Bound: Elden Ring Explained поступит в продажу в 2026 году.

В книге собрана вся информация по вселенной проекта FromSoftware. Блогер использовал детали лора из основной Elden Ring, дополнения Shadow of the Erdtree и онлайн-игры Nightreign. VaatiVidya рассказал, что в книге объединит и дополнит всё, что выпускал на своём YouTube-канале по вселенной игры, а также добавит различные иллюстрации.

Книга объединит всё, что я узнал из Elden Ring, Shadow of the Erdtree и Nightreign, в один том. Мои старые сценарии видео будут обновлены, новые иллюстрации будут заказаны, и я приложу все усилия, чтобы каждая страница была понятной и увлекательной.

Lore Bound: Elden Ring Explained получит несколько вариантов изданий, в том числе с мягкой и твёрдой обложкой. Предзаказы на книгу уже стартовали: цена составляет от €15 (около 1400 рублей) до € 80 (около 7 500 рублей) в зависимости от варианта произведения.