Гайд по игровым зонам Comic Con Игромир: что попробовать и где найти новинки

С 12 по 14 декабря в Москве, в «Тимирязев центре», пройдет фестиваль поп-культуры Comic Con Игромир. Гости первыми увидят новинки из мира кино, сериалов, видеоигр и комиксов. Особое внимание уделено игровым проектам, которые можно будет опробовать на специальных стендах.

Среди ожидаемых проектов — приключенческая RPG «Киберслав: Затмение». Игра развивает мир альтернативной Древней Руси. В альфа-версии игрокам предстоит в роли княжеского охотника за нечистью помешать злодею похитить святыню города Китеж. Для этого нужно будет путешествовать по окрестным землям, выполнять задания, сражаться с монстрами и решать головоломки. Также на фестивале покажут премьеру первых четырех эпизодов анимационного сериала «Киберслав».

Другая новинка — приключенческий боевик «Война миров: Сибирь». Это однопользовательская игра от третьего лица, где действие происходит в альтернативной Российской империи конца XIX века, захваченной пришельцами. Главный герой, молодой студент, пытается выжить в суровой Сибири. В создании проекта участвовали актеры Театра Ермоловой, чьи образы и движения были оцифрованы. Сценарий написал фантаст Сергей Буркатовский.

На большом стенде будут представлены проекты «Мир танков», «Мир кораблей» и «Tanks Blitz». Гости смогут сразиться в шутер «Tanks Blitz» с реалистичным управлением. Для «Мира танков» подготовлен эксклюзивный дизайн танка Т-72 в стиле «Восходящая Звезда». Посетители также смогут побороться за призы и сфотографироваться. В зоне «Мира кораблей» пройдут соревнования с розыгрышем мерча.

Обладатели билетов получат бонусы для игр «Мир танков» и «Мир кораблей». Обычный билет дает 2500 золота и 15 дней премиум-аккаунта. Абонемент на 3 дня — 15 000 золота и 45 дней премиума. VIP-билет включает 100 000 золота и 6 месяцев премиум-аккаунта.

Также гости фестиваля первыми узнают о масштабном обновлении одного игрового сервиса и смогут протестировать другие новинки. Среди них: - Балетный экшен-слэшер «Царевна», где игрок управляет Царевной Лебедью. - Эпичная игра «Былина» в сеттинге славянских сказок. - Командный онлайн-шутер «Калибр» про оперативников мира. - Игра «Северный путь» о молодом офицере в Якутии 1823 года. - Тактическая стратегия «Спарта 2035» о командире отряда в Африке будущего.

Отдельно представят карточную rogue-like «Бессмертный. Сказки Старой Руси» по вселенной художника Романа Папсуева. Также покажут авиасимулятор «Ил-2 Штурмовик: Великие сражения», воссоздающий технику и события Второй мировой войны, и симулятор «Корея. Серия ИЛ-2» о войне 1950-х годов с детализированной картой Корейского полуострова.

На фестивале пройдут турниры по играм «Mobile Legends: Bang Bang», «EA Sports FC 25», «NHL 25», «Assetto Corsa», «Counter-Strike 2», «ИЛ-2» и «Mortal Kombat». Запланированы встречи с киберспортсменами и блогерами. Финалы турниров покажут в онлайн-трансляции. Для гостей также подготовлены активности от PUBG: Mobile.

Будет представлена игра по вселенной «POSTHUMAN TALES». Это сюжетная экстракшен-стратегия с тактическими боями и моральным выбором, действие которой происходит в далеком будущем. Гости первыми увидят геймплей и эксклюзивные материалы.

Кроме того, на фестивале покажут новую игру от создателя хоррор-новеллы «Зайчик», проект «1000: Объятия Матери Всего» от Никиты Крюкова, игру «Собакистан» по мотивам комикса, а также проекты «АРКА КРАЯ», «Kanun 1919», «Клеть», «S.E.M.I.» и «Virai: Doomer’s Life Escape».