Какие процессоры стоит немедленно заменить на новые?

Многие геймеры в первую очередь заботятся об обновлении видеокарты — от нее зависит значительная часть производительности в играх. Но без достаточно мощного процессора и качественной материнской платы дорогой GPU не принесет много пользы. Портал howtogeek.com рассказал о старых процессорах, владельцам которых стоит подумать об апгрейде.

© Unsplash

AMD Zen 1

Первое поколение AMD Ryzen, кажется, вышло практически вчера, но на самом деле они появились еще в 2017 году — эти чипы уже достаточно старые. Ранние дни архитектуры Zen ознаменовали конец долгой засухи в AMD, и хотя сами CPU были достойными, их производительность и функциональность отстают от новейших архитектур Zen. APU, отдающие лишь восемь шин PCIe видеокарте, вроде Ryzen 3 2200G, особенно сильно ограничивают возможности, поскольку любой апгрейд GPU моментально упрется в боттлнек из-за низкой пропускной способности.

Чипы Zen 1 выходили на сокете AM4, который AMD поддерживала на протяжении нескольких поколений. Тем, кто не может позволить себе переход на что-нибудь вроде Ryzen 5700X3d, можно посмотреть на дешевый Ryzen 5 3600 — даже он будет в разы лучше старых CPU Zen 1.

Intel Core i5-6600K

До того, как AMD выпустила Ryzen, в топах продаж лидировали процессоры Intel Skylake. Они де-факто считались стандартом, и разгоняемый Intel Core i5-6600K выступал флагманом линейки. 4-ядерный CPU вышел в 2015 году и составил неплохую конкуренцию некоторым чипам, появившимся позже, но его тактовой частоты в 3,9 ГГц не хватает, чтобы компенсировать маленькое количество шин в играх.

К сожалению, i5-6600K — очень старый процессор, и Intel не так хорошо поддержала его сокеты, как AMD. Единственный логичный апгрейд для тех, кто не хочет собирать новый компьютер целиком — подержанный i7-6700K. Он лучше почти по всем параметрам, а четыре дополнительные шины обеспечат заметный прирост производительности в новых играх.

Intel Core i5-4460

Intel Core i5-4460 страдает от тех же ограничений, что и 6600K — четыре шины, четыре ядра. Разница лишь в том, что i5-4460 хуже по всем остальным характеристикам. Более старая архитектура, низкие тактовые частоты, отсутствие разгона. Чип появился в продаже аж в 2014-м, так что по нынешним меркам он буквально древний, но Intel в то время доминировала на рынке. Поэтому i5-4460 и другие процессоры Haswell по-прежнему остаются популярной опцией для сборки бюджетного компьютера.

i5-4460 справляется с киберспортивными и не самыми свежими играми, вроде League of Legends и Red Dead Redemtion 2, однако он все равно создаст боттлнек для большинства современных видеокарт. К тому же, Intel прекратила поддержку этих чипов еще в 2021-м, поэтому они перестали получать обновления безопасности и фиксы.

Intel Core i7-2600K

Легендарный чип 2011 года. На момент релиза 2600К и его чуть более быстрая альтернатива, i7-2700K, были одними из лучших потребительских CPU на рынке. Они стали хитом среди геймеров и создателей контента, из-за чего некоторые пользуются ими и по сей день.

Хотя i7-2600K предлагает восемь шин и четыре ядра, он также использует значительно более старую архитектуру, чем i5-6600K и i5-4460. По сути, это древний процессор Sandy Bridge, собранный по стандарту 32 нм, поэтому по производительности и эффективности энергопотребления он далек от современных аналогов. Intel прекратила поддержку этого CPU в 2019-м, что уже было прозрачным намеком на необходимость апгрейда.

2600K и его медленная DDR3 оперативная память просто не справляются с запросами нынешних игр, сколько его не разгоняй. На выходе обязательно будут постоянные микрофризы, медленные загрузки, провисания и низкий fps. Как и другим старым чипам, из новых игр ему по силам лишь киберспортивный тайтлы и инди-проекты, и то, даже в них производительность будет не идеальной.

AMD FX-8350

До запуска Ryzen процессоры AMD с трудом догоняли возможности продуктов Intel. Одним из самых популярных чипов той эпохи был FX-8350, чья главная продающая фишка — восемь физических ядер с тактовой частотой 4 ГГц. При разгоне — более 4,2 ГГц.

Но как бы впечатляюще такие цифры ни выглядели на бумаге, на практике производительность FX-8350 никогда не достигала уровня чипов Intel. По сравнению с Sandy Bridge у этого CPU была низкая производительность одного ядра, плохой показатель IPC и высокая задержка памяти. Он также обладал TDP в 125 Вт и был построен на архитектуре Piledriver, из-за чего чип сильно нагревался и требовал хорошего охлаждения.

Наверное, не нужно объяснять, что FX-8350 и в свое время не был хорошим выбором. По сегодняшним стандартам он и вовсе плох. Не важно, в паре с какой видеокартой он работает — большинство современных игр ему не по силам. А учитывая расценки на подержанные ноутбуки, для работы проще взять что-то такое, чем собирать машину на FX-8350.