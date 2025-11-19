Около 200 экспертов примут участие в Московской международной неделе видеоигр, передает портал мэра и правительства Москвы.

На мероприятия выйдут специалисты из России и еще 20 стран, включая Китай, Индию, Вьетнам и Казахстан. Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что гостей ждут около 50 тематических сессий, на которых эксперты обсудят тренды и глобальные вызовы, определяющие будущее индустрии.

"Особое внимание уделят потенциалу Москвы как одного из ключевых центров развития отрасли", – подчеркнул Фурсин.

Деловая программа состоится на площадках Московского кластера видеоигр и анимации и бизнес-центра "Амальтея". Среди иностранных гостей, например, президент совета Ассоциации игр Сербии Мария Илич, исполнительный директор Федерации киберспорта Казахстана Казбек Жангазиев и президент Ассоциации разработчиков видеоигр Аргентины Хернан Лопез.

Ключевыми российскими спикерами станут заместитель генерального директора Института развития интернета Андрей Воронков, генеральный директор Game Art Pioneers Артемий Большаков, генеральный директор VK Play Александр Михеев и многие другие.

Программа охватит четыре ключевых трека. В рамках одного из них, "Игровой экосистемы", обсудят вопросы поддержки разработчиков и институциональных механизмах развития. Ключевой сессией станет "Москва – столица видеоигр". Участники затронут такую тему, как уникальный потенциал города в качестве ведущего центра развития отрасли и центра притяжения инноваций и талантов.

Поговорят о внедрении новых технологических решений и бизнес-моделей, формирующих рынок, в рамках блока "Технологии индустрии". На сессии "Генезис игр: от идеи до продукта" эксперты разберут ключевые этапы геймдейва, а также поделятся опытом, как избежать ошибок и превратить творческую концепцию в востребованный рыночный проект.

Глобальные и локальные вызовы, определяющие будущее отрасли, представят участники трека "Тренды индустрии". В частности, сессию "Игры как мягкая сила: историчность и культура" посвятят теме того, как игры формируют культурный образ страны и популяризируют его.

Трек "Игрок решает все" будет посвящен таким темам, как культура потребления, сообщества и новые форматы взаимодействия с аудиторией. В ходе сессии "Механики вовлечения: как игры остаются востребованными десятилетиями" эксперты обсудят различные инструменты и механики, помогающие поддерживать интерес игроков годами.

Кроме того, предусмотрен партнерский трек, который посвятят мобильным играм – он пройдет 27 ноября на площадке "Центр событий РБК". Участники конференции RuStore по мобильному геймдеву узнают о лучших практиках продвижения, монетизации игр и развития. Кроме того, они смогут получить ценные отзывы, представив свои проекты.

В рамках конференции состоится около 20 шоу-кейсов и выступлений. В финале пройдет церемония награждения первой премии RuStore – ей будут удостоены игры и приложения, оказавшие влияния на мобильную индустрию.

Московская международная неделя видеоигр пройдет с 28 по 30 ноября. Она организована Агентством креативных индустрий при столичном департаменте культуры.

Ранее стало известно, что в Москве открыли прием заявок на шестой сезон акселератора "Фабрика видеоигр", который продлится до 28 ноября.

Подать заявку на сайте Агентства креативных индустрий Москвы могут юридические лица, самозанятые, которые занимаются разработкой видеоигр, а также индивидуальные предприниматели. При этом участниками могут стать как опытные студии, так и начинающие команды.