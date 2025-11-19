Экс-глава Intel поведал, как его инициалы попали на каждый процессор Intel i386

Бывший глава Intel Пэт Гелсингер рассказал забавную историю о том, как его инициалы «PG» оказались выгравированы на каждом процессоре i386.

Так, в те времена инженерам обычно не позволяли оставлять личные подписи на чипах. Несмотря на это, когда инициалы заметил «требовательный» сооснователь Intel Энди Гроув, молодой Гелсингер сумел выкрутиться.

Во время предпроизводственного обзора команды инженеров в конференц-зале лежала огромная схема процессора. Гроув подошёл посмотреть на макет и обнаружил буквы «PG» на схеме. Он недовольно спросил: «Что это?»

Гелсингер в тот момент ждал серьёзное замечание или выговор. Но он выдал что-то об «экспериментах с конфигурацией подложки для оптимального сбора тока утечки». «Полный бред», как он сам это называет. Удивительно, но Гроув просто сказал: «Ладно» — и на этом вопрос был закрыт.