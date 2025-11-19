Разработчик Megabonk отказался от участия в The Game Awards

Разработчик-одиночка Vedinad уведомил организаторов The Game Awards о намерении отказаться от участия в номинации «Лучшая дебютная инди-игра». Его проект Megabonk ранее вошел в шорт-лист премии, однако автор заявил, что не соответствует критериям категории, сообщает портал DTF.

© Газета.Ru

По правилам номинации, в нее включаются проекты, являющиеся первым релизом независимого разработчика или первой игрой новой студии. Vedinad пояснил, что ранее выпускал игры под другим именем и поэтому не считает корректным участие Megabonk в категории дебютов. Он также призвал аудиторию не голосовать за его работу.

Организатор церемонии Джефф Кили подтвердил получение обращения и сообщил, что игра будет исключена из списка номинантов. Он отметил высокое качество проекта и добавил, что разработчик представит историю создания игры в подходящий момент.

Кили не уточнил, будет ли на место Megabonk добавлен другой тайтл, который не вошел в первоначальную пятёрку претендентов.

Церемония награждения The Game Awards 2025 пройдет в ночь на 12 декабря.

Ранее сообщалось, что игра Battlefield 6 станет бесплатной на неделю.