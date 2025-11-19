Зарубежный обзорщик перечислил лучшие 4K-игровые мониторы 2025 года

На YouTube-канале Monitors Unboxed рассказали, какие модели 4К-мониторов сейчас стоит приобретать под игры.

32" 4K HDR-мониторы

Asus ROG Strix XG32UCWMG. Монитор с частотой обновления 240 Гц. При этом у него превосходный набор функций, глянцевое покрытие, которое даёт насыщенный чёрный цвет. Единственный минус этой модели - цена.

MSI MAG 321UPX и 321URX. Лучшие варианты по соотношению цены и качества.

MSI MPG 322URX. Стоит эта модель дороже, чем те, кто выше, и имеет Display Port 2.1.

Asus ROG Swift PG32UCDM. Вариант с отличным набором функций.

Среди других отличных моделей можно назвать Gigabyte Aorus FO32U2, Dell Alienware AW3225QF, Gigabyte Aorus FO32U2P, Samsung Odyssey OLED G81SF, MSI MAG 321UP.

27" 4K HDR-мониторы

Asus ROG Strix XG27UCDMG, Asus ROG Swift PG27UCDM, Dell Alienware AW2725Q, Gigabyte MO27U2, MSI MPG 272URX - всё это отличные варианты для покупки. Общая производительность всех этих моделей схожа, как и в случае с 32-дюймовыми мониторами.

4K HDR LCD-мониторы

Эксперт рекомендует приобретать из этой категории MSI MPG 274URDFW E16M, AOC U27G4XM и KTC M27P6.

27" 4K SDR-мониторы

Лучший вариант в этой категории - Gigabyte M27UP. За выгодную стоимость это будет отличный выбор по соотношению цены и качества. Также он поддерживает двойной режим 1080р 320 Гц.

Asus ROG Strix XG27UCG. Ещё один хороший вариант. По функциональности эта модель похожа на ту, что выше, но стоит немного дороже.

Asus ROG Strix XG27UCS похож на XG27UCG, но у него нет функции двойного режима. Ещё один великолепный монитор без этого режима - LG 27GR93U.

32" 4K SDR-мониторы

Лидирует здесь LG 32GR93U. Приобретать его имеет смысл максимум за 500 долларов США. Среди ЖК-мониторов у него один из лучших дисплеев, а также хорошее время отклика. Главный недостаток здесь - отсутствие реальных аппаратных возможностей HDR.

Другой вариант за примерно ту же цену - Gigabyte M32UP и Gigabyte M32U.