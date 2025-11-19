Battlefield 6 станет бесплатной на неделю

Electronic Arts представила первый сезон контента для Battlefield 6 и режима REDSEC, а также анонсировала недельный бесплатный доступ к игре. Об этом сообщает PC Gamer.

Стартовый сезон Battlefield 6 и бесплатной королевской битвы REDSEC получил название California Resistance. Он включает новый тематический контент, направленный на расширение игрового опыта и повышение вовлеченности аудитории. С 9 декабря начинается новая фаза первого сезона Battlefield 6 — Winter Offensive. Она принесет зимний сезон с уникальным контентом.

Одновременно студия сообщила о предстоящем запуске бесплатной пробной версии Battlefield 6. Игроки смогут протестировать шутер в период с 25 ноября по 2 декабря. В демоверсию войдут три карты и пять наиболее востребованных игровых режимов.

Battlefield 6 — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная Battlefield Studios и изданная Electronic Arts. Игра вышла 10 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Позднее вышел бесплатный режим королевской битвы REDSEC.

