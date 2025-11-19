ComputerBase назвала самые мощные видеокарты 2025 года

Немецкое издание ComputerBase опубликовало свежий рейтинг самых мощных видеокарт 2025 года.

Эксперты протестировали 29 моделей в 17 современных играх, включая Anno 117: Pax Romana, The Outer Worlds 2, Jurassic World Evolution 3, Farthest Frontier и Battlefield 6 — причём последнюю проверили отдельно в кампании и мультиплеере.

© ComputerBase

© ComputerBase

Основной упор сделали на разрешение 1440p, составив два рейтинга — с рейтрейсингом и без него. В обоих случаях абсолютным лидером стала RTX 5090. На втором месте расположилась RTX 4090, уступая новому флагману NVIDIA 14% в классической растеризации и 9% при включённом RT. Третье место заняла RTX 5080, отстающая от RTX 5090 на 20–26%.

© ComputerBase

© ComputerBase

Четвёртую позицию получила RTX 4080 SUPER, пятая — GeForce RTX 5070 Ti, обеспечивающая около 66–72% производительности RTX 5090.

© ComputerBase

© ComputerBase

В 4K тройка лидеров сохранилась. Порог 60 fps в этом разрешении смогли преодолеть только RTX 5080, RTX 4090 и RTX 5090.