ASRock случайно раскрыла существование FSR 4.1 раньше самой AMD

ASRock неожиданно раскрыла существование FidelityFX Super Resolution 4.1 — раньше, чем сама AMD успела объявить о новой версии технологии.

© Ferra.ru

На это обратил внимание портал Videocardz, заметивший официальный пост компании в X. В публикации утверждается, что видеокарта Radeon RX 9070 XT Taichi OC уже поддерживает FSR 4.1.

В сообщении ASRock подчёркивает, что с FSR 4.1 пользователи могут «испытать трассировку лучей нового поколения с гиперреалистичным освещением, сверхчёткими деталями и более плавной сменой кадров».

Однако AMD ни в одном пресс-релизе до сих пор не упоминала о разработке или скором релизе обновлённого пакета FidelityFX.

© VideoCardz.com

Videocardz предполагает, что ASRock либо преждевременно раскрыла информацию о FSR 4.1, либо допустила обычную маркетинговую ошибку. Компания могла перепутать новую версию технологии с текущей FSR 4.0. Либо же опубликовать пост раньше назначенного срока.

Официального комментария от AMD пока нет, поэтому происхождение загадочного «FSR 4.1» остаётся открытым вопросом.