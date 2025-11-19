Asus стала лидером рынка OLED-мониторов, обогнав Samsung

Поставки OLED-мониторов продолжают стремительно расти — по данным TrendForce, в III квартале 2025 года на рынок было отгружено 644 000 устройств.

© Ferra.ru

Это на 12% больше, чем кварталом ранее, и сразу на 65% больше, чем год назад. Популярность OLED объясняется высоким качеством изображения, широким цветовым охватом, глубоким контрастом и высокой частотой отклика — многие модели уже поддерживают 240 Гц и выше.

Всего в 2025 году ожидается 2,62 млн поставленных OLED-мониторов, что означает рост на 84%. Главным событием квартала стала смена лидера: Asus впервые обогнала Samsung и заняла первое место с долей 21,9%.

Успех компании обеспечило широкое портфолио — от игровых ROG до профессиональных ProArt OLED, а также складных и портативных моделей. Samsung опустилась на вторую позицию с долей 18%, но готовится нарастить поставки к праздничному сезону.

MSI поднялась на третье место благодаря расширению линейки UHD-моделей, а LG Electronics с долей 12,9% удерживает четвертую строку, ожидая рост в Q4 после запуска новых 45-дюймовых OLED-мониторов.