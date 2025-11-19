Никита Буянов прокомментировал слух о бане за возврат Escape from Tarkov

Глава Battlestate Games Буянов опроверг блокировки за возврат Escape from Tarkov
После запуска Escape from Tarkov в Steam некоторые пользователи, оформившие возврат средств, начали сообщать о блокировках своих аккаунтов. Глава студии Battlestate Games опроверг данную информацию, сообщает iXBT.games.
Проблема стала актуальной на фоне того, что для игры через Steam необходимо покупать проект отдельно, даже если ранее был оформлен предзаказ на официальном сайте Battlestate Games. Столкнувшись с техническими сбоями, часть игроков инициировала возврат средств, после чего в сети распространились сообщения о блокировках основных аккаунтов, оформленных ранее на сайте разработчика.
Некоторые пользователи утверждали, что санкции накладывались даже в случаях, когда Steam-аккаунт не был связан с существующим профилем Escape from Tarkov, что привело к появлению версий о возможной блокировке по IP-адресу или аппаратным идентификаторам.
Генеральный директор Battlestate Games Никита Буянов публично опроверг эту информацию: «Люди говорят, что если оформить рефанд в Steam, то вас заблокируют по IP или забанят основной аккаунт, на котором куплена игра через сайт Tarkov — это ложь и полная ерунда. Сейчас мы блокируем только тех пользователей, кто пытается читерить».
