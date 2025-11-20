Norse: Oath of Blood, стратегия про викингов, получила дату выхода

Разработчик Arctic Hazard и издатель Tripwire Interactive назвали дату премьеры Norse: Oath of Blood — 3 февраля 2026 года (PC, PS5, Xbox Series). Это пошаговая тактическая стратегия про норвежских викингов.

© кадр из игры

В центре истории — молодой викинг Гуннар. Его отца, ярла, убивают, сам Гуннар спасается, и теперь должен основать новое поселение и отомстить обидчикам.

Придется добывать ресурсы, развивавать всякие мастерские, заключать союзы и набирать отряд бойцов (каждый — с уникальными навыками).