Стало известно, грозит ли наказание владельцам игр серии S.T.A.L.K.E.R.

Физическим лицам, владеющим продукцией GSC Game World, которая признана нежелательной организацией в России, ничего не грозит. Об этом RT заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Ранее Генпрокуратура РФ признала GSC Game World нежелательной на территории РФ. Студия разработала культовую серию видеоигр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки».

По словам Немкина, решение Генпрокуратуры блокирует взаимодействие российских юридических лиц с разработчиками, ограничивает распространение его материалов и финансовые операции. При этом норм, которые бы предусматривали уголовную или административную ответственность обычных пользователей за покупки или запуск игр компании, нет, отметил политик.

«Это касается именно деятельности компании, а не граждан, которые приобрели ее игры», — добавил Немкин.

Он подчеркнул, что данное правило распространяется на игры S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки», которые пользователи приобрели до того, как GSC Game World признали нежелательной организации в России. Если же физлица планируют купить их сейчас или в будущем, то Немкин порекомендовал не делать этого. По его словам, это не вопрос санкций против игроков, а скорее принципиальная позиция, что не стоит поддерживать компании, которые, по мнению властей РФ, финансируют «врагов».