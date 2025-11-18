Разработчиков S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательной организацией в России

Генеральная прокуратура РФ признала украинскую компанию GSC Game World нежелательной на территории России — студия наиболее известна как разработчик культовой серии видеоигр S.T.A.L.K.E.R. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.

© GSC Game World

Как объяснили в ведомстве, «в фокусе интересов» GSC Game World находится финансирование ВСУ и «формирование негативного образа России». Кроме того, сама компания ранее объявляла о сборе средств на помощь ВСУ, а также украинской организации «Международный благотворительный фонд "Вернись живым"» — его деятельность уже признана нежелательной в России.

«Руководством организации в 2022 году переведено фонду помощи военнослужащим Украины около 17 миллионов долларов, на которые приобретены ударные БПЛА, комплектующие к ним и автомобили, а в 2024 году выпущена компьютерная игра, продвигающая украинские нарративы, содержащая агрессивный русофобский контент», — заявили в Генпрокуратуре.

Получение подобного статуса влечет для GSC Game World определенные ограничения на территории России — запрет на создание подразделений и распространение информационных материалов. При этом, ранее компания уже отказалась продавать игры в России, а также закрыла свои группы в российских социальных сетях.