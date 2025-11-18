Как пройти задание The Root of the Matter в Arc Raiders: гайд

Задание The Root of the Matter в Arc Raiders требует от игрока «найти комнату с хорошим видом» — только там можно отыскать экспериментальный образец семян. Портал PC Gamer рассказал, где найти его.

Отправляйтесь к научному зданию на карте Buried City, прямо рядом с аэрокосмическим агентством и парком, ближе к центру карты.

Подходя с юга, взберитесь на песчаный склон и пройдите через окно. Пройдите прямо по коридору и сверните на втором повороте налево в комнату с открытым окном, выглядывающую на парк.

В комнате вы заметите большой контейнер, отмеченный желтым знаком и надписью Cryogenic Hazard. Если открыть его, то из него выпадет экспериментальный образец семян — их и нужно унести в убежище, чтобы пройти квест. К северу от здания находится станция метро, которая позволит эвакуироваться, но опасайтесь бастиона, патрулирующего парк и улицы.

Помимо этого, данный регион Buried City — один из самых активных в плане PvP, поэтому на вылазку есть смысл взять снаряжение, которое вы не очень боитесь потерять. А если у вас есть безопасный карман, обязательно храните семена в нем, чтобы завершить квест в любом случае.