Депутат посоветовал геймерам избавиться от продукции GSC Game World

Первый заместитель комитета Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин посоветовал россиянам избавиться от продукции, связанной с компанией GSC Game World, которая является разработчиком видеоигр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки».

Так в своём Telegram-канале он прокомментировал признание деятельности компании-разработчика игр нежелательной в России.

Горелкин предположил, что в самое ближайшее время маркетплейсы снимут с продажи не только все видеоигры производства GSC Game World, но и любую связанную с ней атрибутику.

«Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от неё избавиться», — указал он.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин объяснил RT, что признание GSC Game World нежелательной организацией в России накладывает серьёзные ограничения на деятельность компании в стране, однако не вводит прямого запрета на владение её продукцией для физических лиц.