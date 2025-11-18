Энтузиаст создал док-станцию для Nintendo Switch 2 со встроенным ЭЛТ-дисплеем

Энтузиаст Джоэл Хартлауб представил компактную док-станцию для Nintendo Switch 2 со встроенным ЭЛТ-дисплеем и ориентированную на любителей ретро-игр. Устройство выполнено в портативном формате и объединяет несколько инженерных решений, направленных на повышение функциональности и экономию пространства, сообщает «Хабр».

Кастомная док-станция получила утопленные боковые рукоятки, внутри которых размещены дополнительные кнопки, а также акустическую систему на базе динамиков от компьютера iMac G3 — по заявлениям автора проекта, они обеспечивают более высокое качество звука по сравнению со стандартной аудиосистемой новой портативной консоли Nintendo.

Печатные платы разработаны таким образом, чтобы стыковаться под прямым углом, что позволило существенно уменьшить габариты конструкции.

Подключение к Switch 2 осуществляется через нижний USB-C-порт с помощью гибкого шлейфа. Наличие HDMI-разъема позволило интегрировать HDMI-конвертер непосредственно под корпусом док-станции.

Для вывода звука на внешнюю аудиосистему также можно использовать Bluetooth или стандартный аудиоразъем на самой консоли.

